اعتبر البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب فريق فلامنغو البرازيلي، أن مواطنه كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعبين في العالم حاليا، ولكن كريستيانو هو الأفضل بالنسبة له.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات تناولتها وسائل الإعلام البرازيلية: "بالنسبة لي، كريستيانو رونالدو هو الأفضل، ليس لدي أي شك، إنه لا يسجل 10 أو 20 هدفا في الموسم الواحد بل 30، 40، و50 هدفا، ميسي يختلف، هو استعراضي أكثر. ولا يحتاج رونالدو إلى الكثير من الإبداع مثل ميسي للقيام بما يفعله ميسي". وأضاف: "إنهما أقوى لاعبين في الوقت الحالي".

وفي رده على سؤال حول نيمار، قال المدرب البرتغالي: "هل سيصل نيمار إلى هذا المستوى؟ إما أن يتغير، أو لن يصل. إذا لم يتغير وعيه، فلن يتغير. لأنه كما قلت سابقا، في حال فضلت الحصول على المتعة خارج الملعب، على السعادة والمتعة في اللعبة، فلن تكون الأفضل أبدا". وأضاف: "ما يتمتع به رونالدو، هو أن الإحساس بالمتعة والشغف باللعب لديه أقوى بكثير من المسرات الأخرى خارج الملعب. إنه يعرف كيف يفعل ذلك. هذا هو الفرق".