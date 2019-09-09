يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الأربعاء صباحا في جلسة علنية لمناقشة مشروعي تعديل القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسبما أفادت به اليوم الإثنين ذات المؤسسة التشريعية في بيان.



وذكر نفس المصدر أن المجلس " يستأنف يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 في الساعة التاسعة والنصف (09.30) صباحا أشغاله، في جلسة علنية يخصصها لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16 -10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق لـ 25 أوت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".