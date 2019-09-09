يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الأربعاء صباحا في جلسة علنية لمناقشة مشروعي تعديل القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, حسبما أفادت به اليوم الاثنين ذات المؤسسة التشريعية في بيان.



وذكر مفس المصدر ان المجلس " يستأنف يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 في الساعة التاسعة والنصف (09.30) صباحا أشغاله, في جلسة علنية يخصصها لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16 -10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق ل 25 اوت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات, ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".