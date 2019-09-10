انتشلت مصالح الحماية المدنية مساء أمس جثة الطفل (7 سنوات) الذي كانت قد جرفته صبيحة يوم الأحد سيول وادي ملياس ( بلدية بني ونيف الحدودية) في ولاية بشار.

وقال النقيب بوفلجة قدوري، أحد المسؤولين على الأبحاث المكثفة التي أطلقت فور الإعلان عن فقدان الضحية لوكالة الأنباء الجزائرية '' لقد تمكنا أمسية الإثنين من انتشال جثة الطفل الذي كان قد فارق الحياة بعد أن طمرته أوحال ذات المجرى المائي ، وذلك بالقرب من الموقع الذي جرفته منه سيول الوادي " وتم إجلاء جثة الضحية إلى مستشفى بني ونيف ، قبل أن يتم تسليمها إلى ذويه .

وجرى تجنيد 150 عونا من الحماية المدنية تابعين لمختلف وحدات التدخل ببشار والنعامة من أجل القيام بتلك الأبحاث ، يضيف ذات المتحدث . وحدث فيضان وادي ملياس الذي يعبر جزءا من النسيج الحضري لبلدية بني ونيف الحدودية (100 كلم شمال بشار)، بفعل موجة الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة مساء السبت الفارط .