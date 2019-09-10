أمطار رعدية على 13 ولاية

مجتمع
10 سبتمبر 2019 () - ك.ب
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توقعت، مصالح الأرصاد الجوية، سقوط أمطار رعدية غزيرة، اليوم الثلاثاء على  المناطق الشرقية والغربية للوطن.

وأوضحت خريطة اليقظة للأرصاد الجوية أن الولايات المعنية بالأمطار هي: المسيلة، باتنة، أم البواقي، تبسة، خنشلة، بسكرة والوادي. وذكرت الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء، إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما على الجهة الغربية فإن الولايات المعنية بهذه الأمطار هي: تلمسان، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، وهران، معسكر ومستغانم.

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