* موكب مسيرة العاصمة يصل ساحة موريس أودان.

* ككل يوم ثلاثاء خرج أساتذة وطلبة وعمال جامعة بجاية في مسيرة حاشدة انضم إليها عدد كبير من المواطنين. جاب هؤلاء وسط المدينة مطالبين بالتغيير الجذري للنظام كما رفضوا تنظيم انتخابات في الظروف الحالية.

الصورة: صفحة "بجاية كن المراقب".

* بلغ موكب المتظاهرين ساحة الأمير عبد القادر ولوحظ أن مسيرة اليوم هي الأكبر منذ عدة أسابيع لتزامنها مع يوم عطلة.

الصورة: هدى مشاشبي "الخبر"

* المئات من المواطنين يلتحقون بالمسيرة على مستوى شارع العربي بن مهيدي.

* في وهران أيضا خرج المئات من المواطنين والطلبة للتعبير عن تمسكهم بمطالب التغيير الجذري ورفض تنظيم انتخابات في ظل بقاء رموز من النظام البوتفليقي في مناصب المسؤولية.

* عند وصول الموكب إلى ساحة بور سعيد، وجد في طريقه سدا أمنيا لمنع الطلبة المتظاهرين من المرور أمام محكمة سيدي امحمد و مقر المجلس الشعبي الوطني وأجبروا بالمرور عبر شارع العربي بن مهيدي.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* تحولت مسيرة الطلبة التي تزامنت اليوم مع عاشوراء إلى مسيرة شارك فيها الجميع.

احتشد عدد كبير من المتظاهرين كما جرت عليه العادة كل يوم ثلاثاء بساحة الشهداء قبل أن ينطلقوا سيرا عبر شارع باب عزون مرددين الشعارات الاعتيادية المطالبة بالتغيير، كما رفعوا شعارات رافضة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية.