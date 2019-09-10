تم العثور، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، على جثثي شقيقين يبلغان من العمر 18 و 20 سنة، عليهما آثار طعنات بسلاح أبيض بحي أول نوفمبر 1954 بالزرامنة ببلدية سكيكدة، حسبما علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصادر متطابقة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الضحية الأولى (م. ض. د) عثر عليها متوفية بعين المكان متأثرة بجروح جراء طعنة سكين على مستوى القلب في حين أن الضحية الثانية (م. ب. د) فتوفي هو الآخر بعين المكان نتيجة طعنة سكين تحت البطن وجروح مختلفة على مستوى الصدر.

وأفاد المصدر، أن مصالح الحماية المدنية نقلت جثثي الضحيتين إلى المصلحة المعنية بمستشفى سكيكدة لإجراء التشريح وفقا لما يتطلبه الطب الشرعي.

كما تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة رفقة مصالح الشرطة العلمية إلى مكان الجريمة حيث تم مباشرة تحقيقات معمقة للتعرف على ملابسات الواقعة.

من جهته، أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم توقيف شخص يشتبه به أنه مرتكب الجريمة يبلغ من العمر 19 سنة وهو جار الضحيتين.

وحسب التحقيقات الأولية فقد أقدم على ارتكاب الجريمة بسبب بعض الديون بينه وبين الضحيتين.