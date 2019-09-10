انتقل إلى رحمة الله المجاهد والمدير الأسبق لأسبوعية المجاهد محمد سي فضيل عن عمر ناهز الـ 85 سنة، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من أقارب الفقيد.

الراحل من مواليد 1934 بولاية تيزي وزو، وكان من بين الطلبة الذين أوفدتهم جبهة التحرير الوطني إلى المشرق العربي.

بعد الاستقلال عمل الفقيد كأستاذ بالمدرسة العليا للصحافة قبل أن يتولى إدارة المجاهد الأسبوعي. كما كان عضوا قياديا في حزب جبهة التحرير الوطني.

وستشيع جنازة الفقيد بعد صلاة العصر بمقبرة بن عكنون الجزائر العاصمة.