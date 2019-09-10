أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الإثنين، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة والطارف، حسبما أورد اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي نفس السياق، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بمروانة، ولاية باتنة، جثتي إرهابيين تم القضاء عليهما سابقا فيما دمرت ستة مخابئ للإرهابيين تحوي موادا تستعمل في صناعة المتفجرات ومواد غذائية وأفرشة، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ يضم ورشة لصناعة القنابل ويحتوي على سبع قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى بالقل، ولاية سكيكدة.



وأضاف ذات البيان،أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي و بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بخنشلة، أوقفت تاجر مخدرات بحوزته 91.55 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبطت مفارز أخرى 4965 وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي ووهران.



من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، مركبة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين و14 مولدا كهربائيا و07 مطارق ضغط، فيما تم توقيف 04 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.