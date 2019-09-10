تم اليوم الثلاثاء إنقاذ حياة شخص جرفته المياه على متن سيارته السياحية جراء الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات البرد التي تساقطت على بلدية تاملوكة (غرب قالمة)، حسب ما أفادت به الحماية المدنية.

وأوضح المصدر بأن الضحية رجل بالغ من العمر 40 سنة تم إنقاذه من السيول الجارفة التي كانت تغمر الطريق وإخراجه إلى بر الأمان بفضل تدخل فرق الحماية المدنية مبرزا بأن العملية تمت بحضور المسؤولين المحليين لدائرة عين مخلوف وبلدية تاملوكة .

أضافت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية بأن بلدية تاملوكة شهدت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء تساقط كميات معتبرة من الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات البرد لتغمر السيول الطرقات و المنازل والمحلات .

وذكر نفس المصدر بأن المركز المتقدم للحماية المدنية لبلدية تاملوكة اضطر إلى توجيه نداء استغاثة وطلب الدعم الذي قدم له من الوحدة الثانوية لبلدية عين مخلوف والوحدة الثانوية لوادي الزناتي والرتل المتنقل لقالمة مشيرا إلى أن عملية امتصاص المياه من المنازل و مداخل العمارات والطرقات استمرت إلى غاية الساعات الأولى من نهار اليوم.