أطلقت شركة طاسيلي للطيران تسعيرة تفضيلية جديدة على تذاكر الرحلة بين باريس-أورلي والجزائر العاصمة ذهابا فقط خلال

الفترة الممتدة بين 10 و20 سبتمبر 2019 بقيمة 150 أورو، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لفرع سوناطراك.

وأوضح المصدر أن "شركة طاسيلي للطيران أطلقت تسعيرة تفضيلية جديدة للمسافرين الراغبين في السفر من باريس أورلي نحو الجزائر العاصمة ذهابا فقط وذلك يوميا خلال الفترة الممتدة بين 10 و20 سبتمبر 2019" مضيفا أن "هذه الرحلة مقترحة بسعر 150 أورو وفقا لشروط وفي حدود المقاعد المتوفرة".

ويمكن الاستفادة من هذه التسعيرة على مستوى الوكالات التجارية لطيران الطاسيلي وكذا على الموقع الإلكتروني للشركة www.tassiliairlines.dz.

وكانت الشركة الوطنية "طيران الطاسيلي" قد أعلنت يوم الأحد عن برمجتها لرحلة يوميا انطلاقا من الجزائر العاصمة باتجاه باريس أورلي ذهابا وإيابا للسماح للمسافرين المعنيين بإلغاء رحلات "إيغل أزور" بالالتحاق بوجهتهم.

وأوضحت الشركة أن وكالاتها التجارية بمطار الجزائر تفتح أبوابها كل يوم من الساعة السابعة صباحا (07:00) إلى غاية منتصف الليل كما تبقى ممثليتها التجارية بباريس الواقعة بـ 122 شان إليزيه هي الأخرى مجندة في هذه العملية.

وتتولى شركات طيران مختلفة من بينها "طيران الطاسيلي" التكفل تدريجيا بمسافري شركة الطيران الفرنسية "إيغل أزور" العالقين على مستوى مطار الجزائر الدولي اثر إلغاء رحلات هذه الأخيرة التي تخضع لتقويم قضائي.