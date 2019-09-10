أصيب ثمانية أشخاص بجروح من بينهم إثنان وصفت حالتهما بـ"الخطيرة" في حادث مرور وقع الثلاثاء على بعد 115 كلم جنوب غرداية، كما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث على مسافة نحو خمسة عشر كيلومتر بالمخرج الجنوبي لمدينة المنصورة على مستوى محور الطريق الوطني رقم (1) عندما حدث اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين مما تسبب في إصابة ثمانية أشخاص بجروح وهم يعانون من رضوض مختلفة من بينهم إثنان وصفت حالتهما بـ"الخطيرة"، وفق ذات المصدر.

وتم إجلاء ستة (6) جرحى في هذا الحادث نحو العيادة المتعددة الخدمات لعين لعسيق، فيما تم نقل المصابين بجروح بليغة إلى مستشفى مدينة متليلي .