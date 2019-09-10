لم تتوقف جهود أعوان الحماية المدنية لولاية ميلة مدعومة بالمواطنين وآليات خواص بحثا عن جثة المرأة المفقودة في حادثة جرف السيول لسيارة بوادي العرعارة بحي جبل عقاب ببلدية وادي العثمانية، بعد أن تم انتشال جثة الزوج.

اليوم الإثنين منذ الصباح الباكر تتواصل المجهودات بعد أن تم تعزيز فرق البحث من مديريات الحماية المدنية من العاصمة و آم البواقي و قسنطينة و جيجل و سطيف، و باستعمال كلاب مدربة و آليات و جرافات لكن دون جدوى لحد الآن.

و كان والي ميلة قد تنقل الأحد عقب حدوث الكارثة إلى عين المكان وسط غضب المواطنين الذين نقلوا لهم انشغالاتهم، ووعد من جهته بالتكفل بكل الإشغالات حسب الأولوية.