توفي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة المجاهد والباحث في التاريخ بلقاسم باباسي عن عمر ناهز الثمانون عاما، حسب ما علم لدى محيطه.

والتحق الفقيد ،وهو من مواليد 1939 بالجزائر العاصمة، بصفوف جبهة التحرير الوطني وعمره لا يتعدى العشرين عاما ليتقلد بعد الاستقلال مناصب عدة في الدولة.

وشغل الفقيد لعدة سنوات منصب رئيس "مؤسسة القصبة" ،التي تأسست عام 1991 بهدف حماية وحفظ هذه المدينة العتيقة المصنفة ضمن تراث اليونسكو العالمي في 1992، كما عرف بحصصه التلفزيونية والإذاعية حولها.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا الأربعاء بمقبرة الدرارية بالعاصمة، وفقا لنفس المصدر.