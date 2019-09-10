تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، المهندس الرئيسي لموقف ترامب الصارم إزاء إيران، مما أثار تكهنات باحتمال عودة صادرات الخام الإيراني إلى السوق.

لكن السوق تدعمت في المقابل بتطمينات وزير الطاقة السعودي الجديد باستمرار تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها.

وفقد برنت 21 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 62.38 دولار للبرميل في حين أغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 45 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 57.40 دولار للبرميل.