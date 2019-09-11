اقصي المنتخب الجزائري لكرة القدم, لفئة (دون 23 عاما) من كاس افريقيا للأمم 2019 المقررة بمصر بعد خسارته امام نظيره الغاني بنتيجة (0-1) الشوط الأول (0-0) في لقاء جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب 8 ماي 45 بسطيف لحساب اياب الدور التصفوي الثالث و الأخير .

و سجل هدف المباراة الوحيد ياو ييبواه في الدقيقة 70 لصالح غانا.

و كانت مباراة الذهاب التى جرت بالعاصمة الغانية اكرا قد انتهت بالتعادل (1-1).

و ستجري المرحلة النهائية لكان-2019 (دون 23 عاما) من 8 إلى 22 نوفمبر بمصر بمشاركة 8 منتخبات, حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في دورة مصر إلى دورة اولمبياد-2020 بطوكيو.