ستشهد العديد من ولايات شرق الوطن، اليوم الأربعاء، أمطارا رعدية مصحوبة بتساقط البرد في مناطق معينة، حسبما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة.

وحسب ذات المصدر، فإن الولايات المعنية بهذه النشرية التي تمتد صلاحيتها من الساعة الـ 09:00 صباحا إلى غاية الـ 23:00 ليلا هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة وباتنة.

وستبلغ كميات التساقط أو تتجاوز محليا 50 ملم طوال مدة صلاحية النشرة التي تشير أيضا إلى هبوب رياح في شكل عواصف.