أحبط أعوان الجمارك الناشطين على مستوى المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء الجزائر، أمس الثلاثاء، محاولة تمرير 38 ألف و403 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" إضافة إلى 532 غرام من نفس المادة على شكل مسحوق، حاول مسافر قدم من مدينة مارسيليا الفرنسية إدخالها إلى أرض الوطن.

وكشفت مصادر " الخبر"، أن المسافر حاول إخفاء الكمية الكبيرة من الأقراص داخل وحدتين مركزيتين للإعلام الآلي ووضعهما داخل سيارته التي استعملها في التنقل على متن باخرة "إليروس" التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.