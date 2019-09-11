سجل عدد من الأحياء بالجهة الشرقية لمدينة تيسمسيلت منذ يومين انقطاعات واضطرابات في التموين بالطاقة الكهربائية بسبب أشغال "صيانة مستعجلة"، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء مديرية مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب.

وأوضح ذات المصدر، بأن هذه الانقطاعات والاضطرابات تمس أحياء، 120 مسكن، النصر، 77 مسكن، 100 مسكن والطريق المؤدي إلى بلدية حمادية(تيارت)، مرجعا ذلك إلى أشغال الصيانة المستعجلة للشبكات الكهربائية العلوية الجارية حاليا من قبل الفرقة التقنية التابعة لمديرية مؤسسة "سونلغاز" والتي تأتي بسبب طلبات المواطنين الرامية لتحسين الخدمة.

وأبرز نفس المصدر، بأن عملية التموين بالطاقة الكهربائية ستعود إلى طبيعتها وبصفة عادية ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري وذلك بعد الانتهاء من أشغال الصيانة التي كانت مبرمجة مسبقا.