سجلت مصالح محافظة الغابات لولاية ميلة منذ بداية موسم مكافحة الحرائق (صيف 2019) "أثقل حصيلة لحرائق الغابات خلال السنوات العشر الأخيرة" و ذلك بإتلاف ما مجموعه 564 هكتاراي حسب ما علم اليوم الأربعاء من ذات المصالح.

و أفادت في هذا السياق رئيسة مكتب الحرائق والأمراض الطفيلية بمحافظة الغابات، منال حنيش بأن هذه الحصيلة كانت نتيجة لاندلاع 16 حريقا متفرقا تم تسجيله منذ بداية موسم الحرائق مطلع يونيو المنقضي وكان آخرها في 28 أوت الماضي.

وتمثلت الخسائر المسجلة حسب ما فصلت فيه السيدة حنيش في 319 هكتارا من الغابات و 60,5 هكتارات أدغال إلى جانب 184 هكتارا أحراش.

أما المناطق المتضررة فهي موزعة عبر 8 بلديات أكثرها تضررا على التوالي بلديات الرواشد وسيدي مروان وفرجيوة وترعي باينان وشلغوم العيد وفقا لنفس المصدر.

وأضافت ذات المتحدثة أن حصيلة الموسم الجاري والذي يستمر إلى نهاية أكتوبر المقبل قد فاقت ما تم تسجيله من خسائر الموسم المنقضي بكثير حيث تضرر خلاله ما مجموعه 56,25 هكتارا من الغابات نتيجة لاندلاع 16 حريقا متفرقا عبر 6 بلديات.

كما أكدت أن ما تم تسجيله الموسم الجاري يعد "ثقيلا" من حيث الأضرار الناجمة عنه خصوصا الحريق الذي شب في غابة "جبل حديد بن خليفة" ببلدية الرواشد والذي تسبب في إتلاف 180 هكتارا ي وكان بالإمكان أن تكون الحصيلة أكبر -حسبها- لولا تدعيم فرق إخماد الحرائق بمروحية تابعة للجيش الوطني الشعبي ما مكن من التحكم في النيران وإخمادها ومنع وصولها إلى أجزاء الغابة المأهولة بالسكان مشيرة إلى أن هذا التدخل هو "الأول من نوعه بالولاية".

وفيما يتعلق بأسباب اندلاع حرائق الغابات المسجلة هذا الموسم أكدت المتحدثة أن جلها مفتعل وهو ما يجري التحقيق فيه، مضيفة أن اثنين منها حددت أسباب اندلاعهما و تعود لممارسة نشاط فلاحي بالقرب من الغابة وكذا شرارة كهربائية ما خلف حصيلة كانت "بسيطة" مقارنة مع ما خلفته باقي الحرائق الأخرى.

وقد أعربت رئيسة مكتب الحرائق بمحافظة الغابات بميلة عن تفاؤلها بالأمطار المتساقطة عبر إقليم الولاية هذه الأيام لما سيكون له من أثر في التقليل من خطر اندلاع الحرائق في الغابات في هذه الفترة من السنة.