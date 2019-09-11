تم صبيحة اليوم الأربعاء الموافق لـ 11 سبتمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا تنصيب رئيس أمن ولاية المسيلة عميد أول للشـرطة حسـايـن مـحمد خلفا لعميد أول للشرطة نورالدين بلقاسم، تحت إشراف مراقب الشرطة لزرق غـالي مـديـر التعليم ومدارس الشرطـة ممثـلا المدير العام للأمـن الوطني،حسبما جاء في بيان لأمن ولاية المسيلة.

و تابع البيان أن مراسم التنصيب قد تمت بحضور السلطــات المدنيــة والعسكرية للولاية على رأسها والي الولاية، على مستوى مدرسة الشرطة بالمسيلة.