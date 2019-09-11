يشارك المجمع العمومي للمحروقات "سوناطراك" في الطبعة 24 للمؤتمر العالمي للطاقة الذي تجري فعالياته بأبوظبي من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري بوفد يرأسه الرئيس المدير العام للمجمع رشيد حشيشي، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لسوناطراك

وعرفت أشغال هذا المؤتمر الذي ينظم تحت شعار " الطاقة من أجل الرخاء "مشاركة عدة مسؤولين من قطاع الطاقة بما فيهم الرئيس المدير العام لسونلغاز وحضور ممثلين عن 150 بلدا و 90 مسيرا للمؤسسات الفعالة في ميدان الطاقة.

وبالمناسبة شارك حشيشي في جلسة خصصت إلى الآفاق الجهوية والانتقال الطاقوي بإفريقيا، بحيث أوضح خلال مداخلته أن نسبة تغطية الكهرباء الوطنية وصلت إلي ما يقارب 100 بالمائة. كما تطرق إلى موضوع المزج الطاقوي مشيرا في هذا السياق إلى أن سوناطراك تعول على تنويع مصادر الطاقة من أجل تحقيق الفعالية الطاقوية.

وقام أعضاء الوفد الجزائري بعدة لقاءات مع ممثلين من شركات عالمية فعالة في مجال المحروقات بحيث تمحورت النقاشات حول المشاريع الآنية والمستقبلية من أجل تقوية العلاقات على أساس تعاون متبادل المنفعة.

ومن خلال مشاركتها في هذا المؤتمر العالمي تؤكد سوناطراك على دورها في المساهمة في جهود تحقيق الازدهار والتطور الطاقوي.