أبرز مدير الشرطة العامة والتنظيم بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب شرطة حديد عبد النور اليوم الأربعاء بمستغانم أن "الحركة الأخيرة في رؤساء أمن الولايات ستعطي ديناميكية جديدة للنشاط الأمني يتلاءم مع المرحلة التي تعيشها البلاد".

وأشار مراقب شرطة حديد عبد النور خلال إشرافه كممثل للمدير العام للأمن الوطني على مراسم تنصيب عميد أول للشرطة ياموني محمود رئيسا جديدا لأمن ولاية مستغانم خلفا لعميد أول لشرطة عليوات محمد الذي تم تحويله ليشغل نفس المنصب بولاية إيليزي إلى أن "المطلوب من إطارات الأمن الوطني اليوم بذل مجهود أكبر والعمل بالتنسيق مع الشركاء الآخرين وجهاز العدالة للتحكم في الوضعية سوسيو-اقتصادية التي تعرفها البلاد والعودة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية".

ومن جهته حث عميد أول للشرطة ياموني محمود إطارات أمن ولاية مستغانم على "الاستمرارية والتفاني في العمل" مؤكدا أنه سيعطي "القيمة المضافة" للعمل الشرطي وسيكون منسقا ومعاونا للجميع سواء السلطات الأمنية أو المدنية لخدمة الوطن والمواطن.

وأقيمت مراسم تسليم المهام بين الرئيس السابق لأمن ولاية مستغانم والرئيس الجديد بحضور السلطات المدنية والعسكرية ورئيس المجلس القضائي والنائب العام وإطارات وموظفي الشرطة وبعض متقاعدي هذا السلك الأمني.