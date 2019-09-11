نجت عائلات بمدخل بلدية ثلاثة دوائر جنوبي المدية عشية اليوم الأربعاء من شرارة كهربائية تسببت في بتر وسقوط كابل متعدد الروابط فوق بيوتها آنطلاقا من أحد أعشاش طائر اللقلق بأعلى عمود كهربائي.

الشيئ الذي أحدث طوارئ تطلبت تدخل عناصر من الحماية المدنية مزودين بسيارة إسعاف وشاحنة إطفاء وبمعية أعوان الدرك لإخلاء المكان من السكان وانتظار تدخل مصالح سونلغاز لقطع التيار الكهربائي وإصلاح العطب ودرء خطره على المارة و السكنات المجاورة.

وبحسب السكان فإنه ثاني حادث من نوعه يقع بالمحيط العمراني لبلديتهم في مدة وجيزة ، وطالبوا بتخليصهم من هذا الخطر الذي أصبح محدقا بحياتهم بسبب غزو اللقلق الذي يتمتع بحصانة بيئية و باتت أعشاشه تعلو أغلبية الأعمدة الكهربائية عبر الأزقة والأحياء السكنية.