عقدت الحكومة, اليوم الأربعاء, اجتماعا برئاسة الوزير الأولي نور الدين بدويي تقرر خلاله تثمين المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين و رفعها إلى 10 آلاف دينار ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل و رفع النسبة الدنيا المقررة لتوظيفهم من 1 إلى 3 بالمائة.



و أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استهلت اجتماعها الذي خصص لدراسة و مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 بدراسة تثمين منح الأشخاص المعاقين وكذا تحسين ظروف إدماجهم المهني والاجتماعيي بعد القرارات التي اتخذت لفائدتهم بخصوص الدخول الاجتماعي الحالي ومنحهم نفس فرص التمدرس والتعليم والتكوين.