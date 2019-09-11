أعلن مجلس الأمة، أن رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، ترأس، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، وقد تقرّر خلال هذا الاجتماع استئناف الجلسات العلنية لمجلس الأمة، صبيحة يوم الجمعة 13 سبتمبر لمناقشة والتصويت على مشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق لـ 25 أوت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

الغريب في الأمر أنه لأول مرة منذ تأسيسه، يعقد مجلس الأمة جلسة يوم الجمعة الذي يعتبر يوم راحة أسبوعية، وهذا بمبرر الطابع الاستعجالي لمشاريع القوانين المنتظر النظر فيها.