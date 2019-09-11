تبقى مقبرة عليليقية بعاصمة الولاية بومرداس، مهملة وغير مهيأة، حيث تنتشر بها الأحراش وتحول جزء منها لمكان ترمى فيه قارورات البلاستيك من طرف زوار المقبرة. إلى جانب هذا، يشكل محيط المقبرة خطرا كبيرا، حيث توجد بالوعات دون أغطية تشكل خطرا كبيرا على الراجلين والسيارات التي تركن قرب المقبرة. ولم يجد المواطنون ملجأ سوى السلطات الولائية، بعد إهمال مصالح البلدية لمهمتها، وهذا بالتدخل العاجل وتهيئة المدخل والطريق العام. وقد علق أحدهم على هذا الوضع بالقول: ربما هذا الوضع من التردي الذي وصل إليه حال المقبرة ينتظر مناسبة جنائزية لمسؤول كي تقوم السلطات بالأشغال المطلوبة؟