في دراسة أعدها الباحث البريطاني، بول هوسفلد، ونشرها في صحيفة “دا جرنال” حول تعاليم وقيم وآداب الإسلام المطبقة في كل دول العالم، وما مدى تطبيق هذه التعاليم السمحاء الموجودة في القرآن الكريم المتمثلة في الأخلاق وآداب وروح الإسلام، بعيدا عن العبادات كالصلاة والصوم والصدقات. وجاء في فيديو متداول على نطاق واسع على شبكات التواصل الإجتماعي، أن هذه الدراسة أفرزت نتائج ميدانية تشكّل صدمة في أوساط الشعوب الإسلامية، حيث تصدرت إيرلندا دول العالم في تطبيق شعبها لتعاليم وقيم الإسلام ثم الدانمارك وبعدها السويد. وجاءت دولة ماليزيا في المرتبة 33 كأول دولة إسلامية تطبق أخلاق وآداب وروح الإسلام، بينما احتلت الكويت المرتبة 48 كأول دولة عربية تطبق تعاليم الإسلام الموجود في القرآن الكريم والسعودية في المرتبة 91 ومصر في المرتبة 128.