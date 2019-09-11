كشف وزير الشباب والرياضة سليم رؤوف برناوي، مساء الأربعاء أن الدولة ستموّل في الظرف الحالي أندية الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم المعنية بالمواعيد القارية عبر تغطية نفقات سفريتها.



وقال الوزير في تدخله على أمواج الأثير للإذاعة الوطنية في حصة " ملفات رياضية" : على الأندية المحترفة لكرة القدم أن تراجع سياسة التسيير، للحيلولة دون الوقوع في مشاكل مالية، مثلما تعاني منه العديد من الفرق حاليا.



الدولة اتخذت أمس قرارا يقضي بتمويل نفقات الأندية المعنية بالمشاركة في المواعيد القارية ."



وأضاف برناوي إن "أول قرار اتخذ أمس الثلاثاء يخص مساعدة الأندية المحترفة التي ستمثل الجزائر في منافسات إفريقية ماليا، حيث أن نفقاتها ستكون على عاتق الدولة في انتظار صدور قرارات تاريخية وكبيرة خلال الأسبوع المقبل" لتوضيح جيدا هذه المسألة مشيرا إلى أن عهد "ضخ الأموال بدون محاسبة ومراقبة قد ولى ."



ووجه المسؤول الأول على قطاع الرياضة رسالة شديدة اللهجة للأندية الجزائرية التي باتت تصرف أموالا معتبرة لشراء اللاعبين على حساب التكوين لقاعدي وإنشاء مراكز التكوين، قائلا : "التسيير الذي ميّز أندية الرابطة الأولى والثانية لحد الآن أبان عن فشله وهو غير ناجح، باستثناء نادي بارادو الذي جنى أموالا كبيرة عبر بيع عدة لاعبين ولم يقم بالانتداب أبدا."



وحسب برناوي فإن الرياضات الجماعية وقعت هي الأخرى في المآزق نفسه وتعاني من شح في مصادر التمويل ( كرة السلة، الكرة الطائرة وحتى كرة اليد) وعليها أن تنتهج سياسة تسيير مغايرة لما تقوم به حاليا .



وقال في هذا الشأن: "أندية كرة السلة، الكرة الطائرة وحتى كرة اليد، وقعت في نفس المشكل وهي الآن تعاني بعدما كانت تتعاقد مع لاعبين بمبالغ خيالية. حاليا ندرس طريقة لتمويل هذه الأندية لكن عبر ترشيد النفقات وبفائدة تعود علينا. الرياضة تزدهر بالنتائج الإيجابية."



وبخصوص الملاعب الجديدة التي سجلت تأخرا في التسليم، إعترف الوزير بهذا التأخر لكنه طمأن قائلا : " المجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا تمخض عنه العديد من الإجراءات منها : تسريع وتيرة أشغال الملاعب الجديدة المعروفة والمنتشرة عبر القطر .



وذكر أن الأشغال " تقدمت حقيقة . وسنبدأ بتسليم ملعبي وهران وتيزي وزو في شهر مارس 2020 وبعدها براقي في يوليو 2020 ثم ملعب الدويرة في بداية سنة 2021 ."

وأبدى برناوي استياءه من التأخر في إنجاز مراكز التكوين للكثير من أندية كرة القدم، ماعدا شباب بلوزداد الذي هو في طور الإنجاز ونادي بارادو الذي يعد نموذجا ينبغي أن تقتدي به الفرق الأخرى .