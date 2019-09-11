كشف وزير الشباب والرياضة سليم رؤوف برناوي , مساء الاربعاء ان الدولة ستموّل في الظرف الحالي اندية الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم المعنية بالمواعيد القارية عبر تغطية نفقات سفريتها.



وقال الوزير في تدخله على امواج الاثير للإذاعة الوطنية في حصة " ملفات رياضية" : على الاندية المحترفة لكرة القدم ان تراجع سياسة التسيير, للحيلولة دون الوقوع في مشاكل مالية ,مثلما تعاني منه العديد من الفرق حاليا.



الدولة اتخذت امس قرارا يقضي بتمويل نفقات الاندية المعنية بالمشاركة في المواعيد القارية ."



واضاف برناوي ان " اول قرار اتخذ امس الثلاثاء يخص مساعدة الاندية المحترفة التي ستمثل الجزائر في منافسات افريقية ماليا , حيث ان نفقاتها ستكون على عاتق الدولة في انتظار صدور قرارات تاريخية وكبيرة خلال الاسبوع المقبل" لتوضيح جيدا هذه المسألة مشيرا الى ان عهد "ضخ الاموال بدون محاسبة ومراقبة قد ولى ."



ووجه المسؤول الاول على قطاع الرياضة رسالة شديدة اللهجة للأندية الجزائرية التي باتت تصرف اموالا معتبرة لشراء اللاعبين على حساب التكوين لقاعدي وانشاء مراكز التكوين , قائلا : التسيير الذي ميّز أندية الرابطة الاولى والثانية لحد الان ابان عن فشله وهو غير ناجح , باستثناء نادي بارادو الذي جنى اموالا كبيرة عبر بيع عدة لاعبين ولم يقم بالانتداب ابدا."



وحسب برناوي فان الرياضات الجماعية وقعت هي الاخرى في المآزق نفسه وتعاني من شح في مصادر التمويل ( كرة السلة, الكرة الطائرة وحتى كرة اليد) وعليها ان تنتهج سياسة تسيير مغايرة لما تقوم به حاليا .



وقال في هذا الشان : "اندية كرة السلة, الكرة الطائرة وحتى كرة اليد, وقعت في نفس المشكل وهي الان تعاني بعدما كانت تتعاقد مع لاعبين بمبالغ خيالية. حاليا ندرس طريقة لتمويل هذه الاندية لكن عبر ترشيد النفقات وبفائدة تعود علينا. الرياضة تزدهر بالنتائج الايجابية."



وبخصوص الملاعب الجديدة التي سجلت تأخرا في التسليم , إعترف الوزير بهذا التأخر لكنه طمأن قائلا : " المجلس الوزاري التي انعقد مؤخرا تمخض عنه العديد من الاجراءات منها : تسريع وتيرة اشغال الملاعب الجديدة المعروفة والمنتشرة عبر القطر .



وذكر ان الاشغال " تقدمت حقيقة . وسنبدأ بتسليم ملعبي وهران وتيزي وزو في شهر مارس 2020 وبعدها براقي في يوليو 2020 ثم ملعب الدويرة في بداية سنة 2021 ."

وابدى برناوي استياءه من التأخر في انجاز مراكز التكوين للكثير من اندية كرة القدم , ماعدا شباب بلوزداد الذي هو في طور الانجاز ونادي بارادو الذي يعد نموذجا ينبغي ان تقتدي به الفرق الاخرى .