تم في وقت مبكر من، صباح اليوم الخميس، العثور على جثة شخص جرفتها مياه الأمطار بمنطقة "عين أركو" ببلدية تاملوكة بولاية ڨالمة، فيما تم إنقاذ عائلة من 3 أفراد كانت محصورة داخل سيارتها وسط السيول بذات المنطقة.

وأوضح الملازم حسن بحواس من الوحدة الرئيسة للحماية المدنية، بأن عملية البحث الدقيقة التي قامت بها فرق الحماية، مكنت من العثور على جثة الشخص بالمكان المسمى "بيتش" بقرية "عين آركو" ببلدية تاملوكة الواقعة على بعد 55 كلم غرب قالمة، مشيرا إلى أن الجثة تم نقلها إلى المؤسسة الاستشفائية بذات المدينة وفتح تحقيق لتحديد هويته.

أضاف المصدر، بأن العثور على جثة الضحية كان على بعد 3 كلم من مكان العثور على سيارته التي جرفتها مياه الأمطار بواد درياس بعين آركو وتم إخراجها من طرف أعوان الحماية المدنية مشيرا إلى أن التدخل قامت به فرق كل من الوحدة الرئيسية والرتل المتنقل والوحدتين الثانويتين لوادي الزناتي وعين مخلوف والمركز المتقدم للحماية المدنية لتاملوكة.

و ذكر ذات المصدر، أن تدخل فرق الحماية المدنية مكن أيضا من إنقاذ عائلة مكونة من 3 أفراد كانت سيارتها محاصرة بمياه الأمطار بمخرج بلدية تاملوكة على الطريق الوطني رقم 102 المؤدي إلى ولاية أم البواقي.