قال جعفر طابو، شقيق الناشط السياسي، كريم طابو، المعتقل منذ أمس، أن شقيقه سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة.

في منشور مقتضب عبر صفحته في فايسبوك، لم يعط المتحدث تفاصيل، وكان نفس المصدر في وقت سابق من صباح اليوم نفى ما تم تداوله عن إطلاق سراح شقيقه.

للإشارة فان كريم طابو أوقف مساء أمس من قبل رجال أمن بالزي المدني واقتيد لوجهة مجهولة كما لم يتم تسريب أي معلومات عن أسباب اعتقاله.

ونددت عدة أحزاب باعتقال المنسق الوطني للاتحاد الاجتماعي الديمقراطي، قيد التأسيس.