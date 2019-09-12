ضبط حرس الحدود، أمس الأربعاء، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي بتلمسان، 101,5 كيلوغرام من الكيف المعالج، حسبما أورد اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في سياق آخر، أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليات متفرقة بكل من غرداية وورقلة، شخصين بحوزتهما 1000 وحدة من مختلف المشروبات و 1100 علبة من مادة التبغ.



من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، أربعة أشخاص وحجزت شاحنتين محملتين بأكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، فيما أوقفت مفرزة أخرى 13 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بغرداية.