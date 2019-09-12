تمكنت فرق البحث التابعة لمصالح الحماية المدينة لولاية ميلة، اليوم الخميس، في حدود الساعة الـ11 و30 دقيقة من العثور على جثة امرأة (أ.ح) البالغة من العمر 28 سنة التي جرفتها سيول الامطار منذ 4 أيام وذلك على مستوى مجرى وادي عين الخيان على بعد بضع كيلومترات من حدود ولاية قسنطينة, حسبما علم من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح، أن عملية البحث عن هذه السيدة التي جرفتها سيول الأمطار الرعدية يوم الإثنين الماضي بعد أن كانت على متن مركبة سياحية رفقة شخص آخر توفي فور تحويله في ذات اليوم إلى المصالح الاستعجالية بوادي العثمانية حيث كانا بصدد عبور وادي عين الخيان بمشتة العرعارة بمنطقة جبل عقاب ببلدية وادي العثمانية.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية في عمليات البحث عن المفقودة أزيد من 500 عنصر من مختلف الرتب بمشاركة عناصر الحماية المدنية من 6 ولايات مجاورة إلى جانب الفرق المختصة كفرقة الغطاسين وفرقة سينو-تقنية لولاية ميلة وكذا الفرقة السينو-تقنية التابعة للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة).

وأوضحت ذات المصالح، أنه تم إلحاق الدعم من الولايات المجاورة تباعا لتوسيع نطاق عمليات البحث والعثور على المفقودة.