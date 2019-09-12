قال مسؤولون أمريكيون يوم الخميس إن الولايات المتحدة حذرت حلفاءها الخليجيين من مخاطر أمنية محتملة في استخدام تكنولوجيا هواوي في البنية التحتية لشبكاتهم للجيل الخامس لاتصالات المحمول.

وتحذر واشنطن حلفاءها من استخدام معدات الشركة الصينية، التي تقول إنها تنطوي على مخاطر أمنية، لكنها وجهت معظم تعليقاتها العلنية حتى الآن إلى دول أوروبية.

ونفت هواوي مرارا المزاعم الأمريكية، التي أُثيرت الأسبوع الماضي أثناء زيارة أجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية إلى السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، حيث تستخدم الدول الثلاث معدات هواوي.

وقال روبرت ستريار نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للاتصالات الدولية وسياسة المعلومات يوم الخميس ”تشاركنا في... رسالة حول أهمية تأمين تكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيق تدابير أمنية متعلقة بالمخاطر“.



ويوجد مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، بينما تستضيف دولة الإمارات جنودا أمريكيين يدعمون العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.