وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة لبيع منظومات صاروخية مضادة للدبابات من طراز BGM-71 TOW للمغرب، بقيمة 776 مليون دولار.

وجاء هذا الإعلان في بيان أصدرته وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية وافقت أيضا على بيع معدات إضافية لمقاتلات "إف 16" بقيمة 209 ملايين دولار في إطار الصفقة المحتملة نفسها.

وقالت الوكالة إن الصفقة المقترحة تهدف إلى "ضمان سلامة الحليف الكبير غير العضو في حلف الناتو، والذي يمثل قوة هامة تدعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا".

وأبلغت الخارجية الأمريكية الكونغرس بالقرار.