عاشت عدة ولايات عبر الوطن وبالأخص في المنطقة الوسط، ليلة رعب بعد تهاطل كميات معتبرة من الأمطار، تسبب في أضرار مادية ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مئات الصور والفيديوهات لما خلفته السيول من غلق للطرقات واتلاف بعض السيارت التي جرفتها المياه في بعض الأحياء بالعاصمة.

وأثارت صور مترو العاصمة الغارق في المياه والأوحال دهشة الجزائريين، كما سجلت بعض الاحتجاجات لسكان المساكن الهشة فتوافد عشرات المحتجين لمقر ولاية الجزائر من حي القصبة للتعبير عن غضبهم، كما قطعت نسوة الطريق بشارع محمد بلوزداد احتجاجا على ما يكابدن من أضرار في ملعب صغير يقمن فيه بالقرب من مقر وزارة العمل.

وفي المدية تسبب فيضان وادي المالح بالقرب من محطة بنزين بالمخرج الشرقي لبلدية سيدي نعمان شرقي المدية على الطريق الوطني رقم 18 في انهيار جسر رئيسي فجر اليوم الجمعة جارفة معه سيارة طويوطا من نوع هيلوكس كانت تعبره، كان على متنها ستة أشخاص تمكن خمسة منهم من النجاة بأنفسهم فيما جرفت المياه طفل بينهم عمره 16 سنة، لحسن الحظ تم انتشاله من مجرى الوادي من قبل رجال الحماية المدنية صباح اليوم بعد ساعة ونصف من البحث الذي جندت له وحدات الحماية بكل من بني سليمان المدية والعزيزية وفرقتي غطس.

الضحية تم العثور عليه بالمدخل الغربي لذات البلدية على بعد كيلومتر واحد من مكان الحادث وقد نقل بعد تلقيه الإسعافات الأولية نحو مستشفى بني سليمان فيما بقي الطريق مقطوعا عند الجسر المنهار إلى غاية ساعة متأخرة من هذا الصباح.

وفي ولاية الجلفة تهاطلت أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على كل من مناطق بلديات عين وسارة و بنهار و حد الصحاري و البيرين، حيث تسبب في شل الحركة في عدد من أحياء مدينتي حد الصحاري وعين وسارة.