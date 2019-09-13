لقي سبعة مدنيين مصرعهم في انفجار ناجم عن عبوات ناسفة بدائية الصنع على جانب طريق في مقاطعة ديار بكر جنوب شرقي تركيا، وفق حصيلة جديدة أفاد بها وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اليوم الجمعة.

وقال سويلو للصحفيين في ديار بكر بعد زيارة مدنيين مصابين في المستشفى "لدينا سبعة قتلى و10 مصابين في هذا الهجوم الإرهابي. خرج أحد الجرحى من المستشفى وما زال هناك آخرون يعالجون من جروحهم".

ووقع الانفجار بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي أمس الخميس في منطقة كولب في ديار بكر أثناء مرور سيارة تقل قروييني حسبما ذكرت السلطات المحلية.

ولفت مكتب حاكم ديار بكر في بيان له إلى أنه يعتقد أن المتفجرات وضعها متشددون من حزب العمال الكردستاني.

وقد أدرجت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني في قائمة المنظمات الإرهابية. وأودى الصراع الذي بدأ منذ أوائل الثمانينيات بحياة 40 ألف شخص. واستأنفت الحركة المسلحة حملتها ضد الدولة التركية في جويلية 2015 بعد هدنة قصيرة.