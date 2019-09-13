سجلت مصالح الأمن الوطني 281حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من03إلى 10 سبتمبر من السنة الجارية، أسفر عن وفاة 15 شخصا وجرح 336 آخرين.

مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (32) حادث، وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ (19) حالة، والوفيات بحالة واحدة، حسب ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أضاف البيان أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%،نتيجة عدم احترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرة متعلقة بالمركبة.

ونظرا للتقلبات الجوية التي عرفتها بعض مناطق الوطن، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني عبر صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حملة توعية لفائدة مستعملي الطريق، للتنبيه من مخاطر السياقة في مثل هذه الظروف الجوية الاستثنائية، وتنبه كافة مستعملي الطريق العام، بوجوب التحلي بكثير الحيطة والحذر خلال تساقط الزخات الأولى من الأمطار، لما تسببه من حوادث، و ختم البيان بالتذكير بضرورة احترام قانون المرور، السرعة المحددة، والمراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

و وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.