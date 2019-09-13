بعد سبع ساعات من البحث المتواصل تمكن، أمسية اليوم، شابين من سكان عين وسارة من انتشال جثة طفلين 12 و 13 سنة جرفهما واد بوسدراية من داخل بركة ماء متواجدة تحت القنطرة المتواجدة ما بين وسط المدينة و حيي عبان رمضان و النويجم بمدينة عين وسارة في الجلفة.

الطفلين جرفتهما سيول فيضان واد بوسدراية على الساعة الثامنة صباحا الذي فاض جراء تساقط الأمطار الطوفانية التي عرفتها المنطقة ليلة الخميس إلى الجمعة، و فور التبليغ عن غرقهما تدخل رجال الحماية المدنية لمدينة عين وسارة المدعمين بفرق من الجلفة و بعض البلديات المجاورة رفقة عدد كبير من شباب المدينة، حيث تم تمشيط طول الواد إلى أن تمكن شابين يحسنا السباحة من إخراج الجثتين، حيث تم نقلهما من طرف رجال الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة.