أفادت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، أن مهاجم أرسنال الفرنسي ألكسندر لاكازيت سيغيب عن المشاركة مع الفريق حتى شهر أكتوبر بسبب إصابة في الكاحل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن النجم الفرنسي عاني من الألم خلال الأسابيع القليلة الماضية في كاحله وسيغيب عن الملاعب حتى الشهر المقبل.

وكشفت صحيفة ديلي ميرور أن لاكازيت قام بإجراء فحص حديث على كاحله، ونصحه الأطباء بالراحة حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويلتقي آرسنال مع واتفورد يوم الأحد ويتطلع للعودة إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة من ليفربول والتعادل أمام توتنهام في ديربي شمال لندن.

بدأ لاكازيت المباراة أمام "السبيرز" وسجل هدف تقليص الفارق "للمدفعجية" حينما كانت تشير النتيجة لتفوق كتيبة بوتشيتينو بهدفين نظيفين.

ولم يقدم آرسنال تاريخًا بشأن موعد عودة لاكازيت للمشاركة في المباريات، لكن الفريق يمكن أن يكون بدونه في بعض اللقاءات المهمة، بما في ذلك المواجهة الافتتاحية في بطولة الدوري الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني.