أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية أنه سيتم الدفع بأكثر من 32 ألف جندي لتأمين الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد غد الأحد.

وقال محمد زكري، في تصريح إذاعي اليوم الجمعة أنه تم نقل المعدات والمواد الانتخابية من المخزن المركزي إلى مراكز الاقتراع باستعمال طائرات عسكرية ووسائل نقل برية وبحرية، وعقب انتهاء التصويت، سيتم نقل صناديق الاقتراع على متن وسائل نقل عسكرية إلى مراكز التجميع.

وأضاف أنه عقب الإعلان عن النتائج الأولية سيتم حفظ الصناديق بحاويات مغلقة، ويشرف على عملية غلقها ممثلون وأعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذين يحتفظون بمفاتيح الحاويات ثم يقومون بتأمينها في أقرب ثكنة عسكرية لكل دائرة انتخابية لحين انتهاء فترة الطعون القانونية.

ونوه بأن الوزارة سخرت كل مجهوداتها ومواردها البشرية الضرورية لإنجاح هذا الحدث الانتخابي الهام، وقامت في هذا الصدد بتأمين المخزن المركزي لهيئة الانتخابات منذ 24 أوت الماضي بمشاركة عناصر أمنية بالإضافة إلى تأمين المقرات الفرعية لهيئة الانتخابات بمختلف إرجاء البلاد.