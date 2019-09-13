قام الناخب المغربي حسين عموتة باختيار قائمة لاعبيه المتكونة من 24 إسم اللذين سيواجهون أشبال بلماضي يوم 20 سبتمبر الجاري.

وجائت قائمة لاعبي المنتخب المغربي كالتالي :

رضا التكناوتي، وليد الكرتي، محمد نهيري، يحيى جبران، إسماعيل الحداد، أيوب الكعبي، بديع أووك، وأشرف داري، لاعبي الوداد . وسفيان رحيمي، محمود بنحليب، أنس الزنيتي، أيوب ناناح، زكرياء الوردي، وحميد الحداد لاعبي الرجاء البيضاوي.

عمر النمساوي، العربي الناجي، إسماعيل مقدم، زهير العروبي لحساب نهضة بركان.

والمهدي قرناص، مروان الهدهودي من الدفاع الجديدي، سفيان بوفتيني، كريم بركاوي لحسنية أكادير، محمد علي بامعمر من الجيش الملكي، ومحمد مرابط أولمبيك آسفي.