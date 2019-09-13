أفاد مساء اليوم الجمعة عدد من الناقلين أن طريق بوزقزة خروبة التابع لولاية بومرداس يشهد حاليا سيطرة عصابة من قطاع الطريق تتكون من أربعة أشخاص يمنعون شاحنات نقل الحصى من استعمال الطريق إلا بدفع المال حيث طالب عدد من السائقين بتدخل النائب العام.



وحسب ممثلين عن سائقين يعملون على مستوى طريق بوزقزة وينقلون الحصى إلى لأجل انجاز مشاريع الطرقات الكبرى العمومية فكشفوا أنهم يتعرضون إلى منع بالقوة من طرف أربعة أشخاص يشكلون عصابة الطريق ويفرضون عليهم دفع المال للعبور وإلا حرق شاحناتهم وطالبوا بتدخل النائب العام لمجلس قضاء بومرداس وقائد الدرك الوطني لتطبيق القانون وحمايتهم من هذه العصابة وفتح الطريق العمومي



وتجدر الإشارة أن من بين أفراد هذه المجموعة محكوم عليهم قضائيا بالسجن ومازالوا في إفراج و يهددون السائقين ومعروفين لدى رئيس فرقة الدرك الوطني لخروبة الذي لم يتدخل لحد الآن لفتح الطريق.