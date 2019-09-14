أعلن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي اليوم السبت أن منخفضا استوائيا تشكل بالقرب من جزر البهاما قد ازدادت قوته ليتحول

إلى العاصفة الاستوائية "هامبيرتو".

وأضاف بيان للمركز أن العاصفة تقع على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الشرق من جنوب شرق جزيرة أباكو الكبرى ويتجه نحو الشمال الغربي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة مصحوبا برياح تصل سرعتها القصوى إلى 64 كيلومترا في الساعة.

وذكرت تقارير صحفية أنه من المتوقع أن تشهد أجزاء في شمال غرب جزر البهاما والتي ضربها مؤخرا إعصار دوريان أمطار غزيرة والرياح المصاحبة للعاصفة الاستوائية خلال اليومين المقبلين.

من جانبها, أصدرت السلطات في جزر البهاما تحذيرا بشأن العاصفة الاستوائية إلى شمال غرب الجزر ما عدا جزيرة أندروس.