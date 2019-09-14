خصصت مديرية التكوين المهني لولاية الجزائر أزيد من 26.000 منصب تكويني جديد تحسبا للدخول المهني (دورة سبتمبر 2019)، وذلك على مستوى مؤسسات ومعاهد التكوين المهني بالعاصمة، حسبما أكده رئيس مصلحة متابعة المؤسسات التكوينية لمديرية التكوين الولائية مزاور محمد رضا .

وأوضح مزاور أن عدد المقاعد البيداغوجية التي تم فتحها بالعاصمة أمام الراغبين في الالتحاق بقطاع التكوين المهني برسم دورة سبتمبر 2019 تجاوز 26.000 منصب تكويني في شتى التخصصات (أكثر من 100 تخصص) على غرار المعلوماتية و المحاسبة والتسيير و الأنظمة الرقمية والسياحة التسويق وغيرها، مبرزا أن كافة مكاتب التوجيه عبر مؤسسات القطاع بالولاية تعمل على استقبال الشباب الراغبين في الالتحاق بمختلف التخصصات التي تعرضها معاهد التكوين والتعليم المهنيين بالولاية.

و ذكر ذات المسؤول أن نمط "التكوين عن طريق التمهين" يتصدر عروض المتربصين الجدد، حيث تم تخصيص أزيد من 11.700 منصب أي أزيد من 65 بالمائة من العروض بالنظر إلى الفرص التي يمثلها في مجال اكتساب المهارات والحصول على مناصب عمل وكذا تخصيص 845 منصب لنمط عن طريق المعابر و 540 للدروس المسائية (شهادة الدولة) و 7034 حضوري إضافة إلى 1980 لفائدة المرأة الماكثة في البيت.

وأشار إلى أن المديرية تعمل على استقطاب الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم في عالم الشغل حيث تم تخصيص 125 منصب تكويني جديد في شتى التخصصات إلى جانب 1165 تأهيلي أولي و 435 دروس مسائية للشباب من ذوي المستوى التعليمي

المتوسط فيما تتيح فرص التكوين على مستوى المدارس الخاصة أزيد من 1600 مقعد للتويج بالشهادة. وأضاف فيما يتعلق بعروض التكوين الخاصة بالطور الابتدائي عن تخصيص قرابة 5500 منصب تكويني جديد منها 3850 منصب في مجال التمهين مقابل 1645 في النمط الحضوري.