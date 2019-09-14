حل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل ليلة أمس الجمعة بالعاصمة الزيمبابوية هراري، ممثلا لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، لحضور مراسم تشييع جثمان الرئيس الأسبق روبرت موغابي، الذي توفي الجمعة الماضي عن عمر ناهز ال95 عاما، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لمجلس الأمة.

وأضاف ذات المصدر أن قوجيل، عبر في تعزيته التي قيدها بسجل التعازي عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة" منوها ب"الدور القيادي الذي قام به الفقيد، المناهض الاستعمار بكل أشكاله في القارة السمراء و دوام حرصه على التقارب بين الشعبين الجزائري والزيمبابوي".