لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 11 حادث مرور عبر مختلف جهات الوطن خلال 48 ساعة الأخيرة حسب ما أفادت به اليوم السبت مصالح الحماية المدنية .

وذكر ذات المصدر من جانب آخر أن وحدات الحماية المدنية تدخلت من اجل انتشال جثة طفلين توفيا غرقا بوادي الباروك بدائرة عين وسارة.

وعلى إثر التساقط الغزير للأمطار فقد سجل أفراد الحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر أربع انهيارات جزئية لأسقف المنازل بكل من بلديات بئر خادم يجسر قسنطينة يالقصبة و سيدي محمد ولم يتم تسجيل أي ضحايا ي فيما سجل بولاية البويرة سقوط سقف مطحنة تقليدية ببلدية واد البردي دون تسجيل أي ضحايا وكذا سقوط جسر بولاية المدية ي بالمكان المسمى واد المالح ببلدية سيدي نعمان دون تسجيل أي ضحايا.

كما قام عناصر الحماية المدنية على إثر تساقط الأمطار بعدة عمليات امتصاص و إخراج المياه من داخل المنازل و الأحياء خاصة في كل من بلدية بئر خادم، بوزريعة ، باش جراحي الشراقة، و باب الوادي بالجزائر العاصمة وكذا ببلدية سيدي نعمان بولاية المدية وبلدية العطاف بولاية عين الدفلى.