قام مساء أمس الجمعة ، إلى غاية اليوم، سكان دوار أولاد العربي ببلدية مديونة في غليزان بقطع الطريق الوطني رقم 90 الرابط بين إقليمي غليزان ومستغانم،بسبب أزمة الماء التي تشهدها المنطقة،ولم تزر هاته المادة الحيوية بيوتهم منذ أسبوعين.

أكد الأهالي المحتجون أنهم لن يفتحوا الطريق الوطني هذا لأي مركبة مهما كانت إلا إذا سال الماء،حيث تعطلت مصالح المواطنين الذين لم يجدوا مسلكا للوصول إلى البلديات المجاورة لقضاء حوائجهم، وهناك من مكث عدة ساعات ينتظر ثم عاد أدراج مكانه،علما أن انقطاع الماء عن بلدية مديونة ليس بسبب أعطاب أو ندرة في الماء،وإنما السبب الرئيس ومشكل انعدام الماء قد افتعله سكان دوار أولاد هلال التابع لبلدية مديونة الذين قطعوا بدورهم الطريق المؤدي إلى الخزان المائي المتواجد بدوارهم،ومنعوا موظفي الجزائرية للمياه من الولوج إليه،وضخ الماء لبلديتي مديونة وسيدي أمحمد بن علي،طالبين حضور والي غليزان إلى عين المكان للوقوف على الأزمة التي افتعلها أحد المواطنين الذي قام بحفر بئر بالمنطقة الأمر الذي أدى إلى شح الماء وانقطاعه من العين التي كانوا يستقون منها،وضربهم العطش،حيث طالبوا من السلطات أن تغلق هذا البئر نهائيا،كي تعود الحياة إلى العين.

للإشارة أنه منذ أن غلق سكان أولاد هلال الطريق المؤدية إلى الخزان المائي، ضرب عطش مواطني بلديتي سيدي أمحمد بن علي ومديونة، وصاروا يعتمدون على الصهاريج المائية التي وصلت أثمانها إلى ألف دينار.