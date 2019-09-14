لقي طفل في الحادية عشرة من عمره مساء اليوم مصرعه قبل أن يصل مصلحة الاستعجالات لمستشفى سور الغزلان على اثر تعرضه لصعقة كهربائية على مستوى حيه السكني الواقع ببلدية برج اخريص ب 70كلم عن مقر ولاية البويرة.



وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" من مصادر محلية فإن الطفل "خ؛ع" القاطن بحي 80 مسكن الجديد ببلدية برج اخريص كان يلعب قبل أن يلامس كابل ناقل للكهرباء بالقرب من العمارة حيث صعقته، ما خلفت عليه أضرار تمثلت في حروق من الدرجة الثالثة ، ولدى تحويله نحو مستشفى سور الغزلان لفظ الطفل أنفاسه الاخيرة، هذا وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد ال الأسباب.